Rím za dva dni alebo ako efektívne vidieť všetko

RÍM, večné mesto,navštevované ročne miliónmi turistov. Môj prvý článok venujem nedávnej návšteve Ríma ako z jedného top mesta, ktoré som navštívil.

Rozhodnutie

V aktuálnom svete rozmachu cestovných spoločností ako aj stále viac cenovo dostupných leteniek som sa rozhodol začiatkom septembra využiť cenovo výhodnú ponuku na letenku do Ríma cez spoločnosť Ryanair. Cena letenky zodpovedala aj ročnému obdobiu a dňom v týždni. Let padol na 5.11.2019 - 7.11.2019 za cenu 18€ spiatočne. Odlet z Bratislavy o 20:20 bol výborný nakoľko na druhý deň som v podstate od rána mohol začať s návštevami, ktoré som si vopred naplánoval ale o tom neskôr. Odlet z Ríma bol 7.11.2019 o 14:20 takže mi zvýšil čas aj ráno v deň odletu postíhať čo som plánoval.

Čo pred odletom

Letenky som kupoval cez portal pelican.sk ale ešte predtým som ich ale videl ako ich odporúča jeden známy cestovateľ na instagram profile. Nákup prebehol bez problémov,potvrdenie o kúpe prišlo na e-mail aj s ďaľšími inštrukciami týkajúcimi sa online check-inu. Online check-in bol možný 48h pred odletom, ktorý prebehol taktiež bez problémov a letenky som obdržal na e-mail. Chek-in odletu som už ale robil z Ríma deň pred odletom a taktiež bez problémov. Letenky je možné vytlačiť - pozor letenky čo vám prídu do e-mailu nie je možné použiť, že ich ukážate pri kontrole leteniek, NENAČÍTA ICH systém!!! (je to aj napísane v oznámení, ktoré obdržíte na email). Preto odporúčam stiahnuť aplikáciu Ryaniar, kde budete mať samotné letenky pekne spolu a bez problémovo ich použijete pri prechode turniketmi. Výhodou je aj to, že online vám prichádzajú upozornenia o blížiacom sa odlete, prípadnom meškaní atď. . Ďaľšou nevyhnutnou vecou bolo zakúpiť si Roma pass. Roma pass vám dáva doslova volnosť pohybu po meste. Máte v ňom zdarma všetku verejnú dopravu teda eleketričky autobusy a metro. Pozor vlaky nie. Je možné ho zakúpiť na 72 alebo 48 hodín. Ja som zvolil 48 hodinový vzhľadom na mojú dĺžku pobytu za 28€ . K Roma passu dostanete aj mapu Ríma so všetkými potrebnými informáciami, ktorú som ale ja nevyužil vôbec nakoľko som využíval len google maps v mobilnom telefóne. Kúpou 48h pasu získavate aj vstup zdarma do prvej z pamiatok, ktorú si vyberiete podľa seba. Ja som zvolil Koloseum + Forum Romanum + Palatin nakoľko to je brané ako jedna pamiatka.

Nočná Fontána di trevi (Michal Czako)

Dôležitou vecou je rezervácia ubytovania. Sú dve možnosti a to ísť cez booking.com alebo použiť airbnb. Cenovo výhodnejšie mi vyšlo booking.com ako airbnb. Ja som chcel bývať v centre a podarilo sa mi nájsť apartmán neďaleko Piazza Barberiny, od ktorej je metro vzdialené 2 minúty pešou chôdzou. K tomu cena 147€ za dve noci za 2-izbový apartmán na 3 poschodí s výbornými referenciami (Roma Trevi Resort)a možným stornom len týždeň pred príjazdom.. Pokiaľ plánujete aj vy ísť na kratšie obdobie určite odporúčam bývanie v blízkosti Piazza Navona, Piazza Barberiny odkiaľ máte mnoho pamiatok na dosah pešo a ostatné metrom. Ak samozrejme plánujete na dlhšie obdobie tak nevidim problem ubytovať sa v širšom okolí Ríma za priaznivejšie ceny.

ranné Koloseum (Michal Czako)

Posledné dve veci na rezerváciu boli taxík z letiska - prílet bol o 22:00 takže som volil túto rýchlu a bezpečnejšie cestu, ktorá ma stála 42€ s tým, že taxikár s mojím menom ma už čakal v odletovej hale. Mimochodom cesta po nočnom Ríme mala svoje čaro nakoľko taxikár zvolil skratky a nie obchvaty. Druhou vecou bolo booknutie autobusu z Terminy stanice na letisko v deň odjazdu, 2h pred odletom. cena 5,70€. Táto možnosť bola aj po prílete ale autobus by zastal na stanici Termini a následne by som musel ísť v noci aj tak taxíkom na apartmán, čo mi ale nevyhovovalo ale niekto by možno aj túto cestu zvolil.

(Michal Czako)

V deň odletu som prišiel do Bratislavy zhruba hodinu pred boardingom nakoľko som mal len príručnú batožinu a on-line chek in bol vybavený. Auto je možné odstaviť priamo na letisku, čo nie je príliš ekonomicky výhodné, a tak som zvolil spoločnosť blízko letiska, ktorá ma stála 14€ za 3 dni pričom som auto priviezol a na letisko ma zaviezli vlastným a rovnako po mňa aj prišli pri návrate.

Itinerár

Vedel som, že po prílete a ubytovaní bude zhruba 23:00 v noci takže nestihnem už pozrieť nič. Takže mi ostával jeden celý deň a z druhého dňa zhruba 3,5 hodiny. Preto bolo potrebné naplánovať skutočne svedomito jednotlivé veci, ktoré chcem vidieť. Zoznam pamiatok som zvolil na základe predtým preštudovaných fór a skúseností ľudí čo už Rím navštívili.

1.deň

Námestie republiky (Piazza della Republica)

Koloseum + Palatin + Forum Romanum

Konštantínov oblúk (Arco di Costantino)

Piazza Venezia

Pantheon

Piazza Navona

Španielske schody (Piazza di Spagna)

Anjelsky hrad (Castel Sant'Angelo)

Vatikán

Sixtínska kaplnka a vatikánske múzeá (Sistine chapel musei vaticani)

2.deň

Borghesove záhrady (Villa Borghese Gardens)

Piazza de Poppolo

Circo Massimo

Ústa pravdy (Bocca de veritta)

Možno si vravíte, že to nie je možné stihnúť ale skutočne sa to dá bez problémov. A to nevravím, že len sa všade pristaviť odfotiť,spraviť selfie a utekať ďalej. 23km v nohách hneď prvý deň hovorí za všetko.

Deň prvý...

Po príchode cca. o 23:00 na apartmán a zhodení ruksaku som vyšiel na balkón a teplomer ukazoval príjemných 16 stupňov. Tak som hodil do mapy, čo mám najbližšie k apartmánu a vyskočila mi Fontána di Trevi vzdialená peši len 9 minút. Nikto mi nemusel 2x hovoriť, predsa len vidieť ju v noci je niečo iné ako cez deň. A tak aj bolo,veď pozrite sami na fotkách.

Prvé ráno budík nastavený na 6:30 nakoľko som musel ísť na Termini stanicu po Roma pass (zoznam miest kde ho môžete vyzdvihnúť je na stránke kde si ho kupujete),je možné ho kúpiť aj na mieste samozrejme. Cesta viedla cez Piazza Barberini, Námestie republiky až k stanici Termini. Vyzdvihnutie Roma pasu prebehlo v poriadku, je potrebné predložiť váš ID (občiansky preukaz v mojom prípade,ktorý som registroval z domu ešte). Od tohto momentu som využíval výhody mestskej prepravy,najmä metra. Priamo zo stanice Termini ide metro, ktoré stojí hneď pred Koloseom,cesta trvá asi 3 minuúy. Po vystúpení som smeroval ku Koloseu ale pracovník ma otočil,že aj keď mám Roma pas,musím ísť po rezerváciu, ktorá je hneď priamo oproti. Rad asi 50 ľudí ale rýchlo sa hýbuci. Pani sa ma spýtala na ktorú hodinu tak vravím na 9:00. Už s rezerváciou som išiel priamo pri vstup do Kolosea bez akéhokoľvek čakania. V Koloseu som strávil zhruba hodinku. Odporúčam prejsť spodný najnižší ovál a následne prejsť na druhé podlažie odkiaľ vidieť pekne celú spodnú časť arény. Následne naspäť a smer Forum Romanum,opäť bez čakania,len pár ľudí. Vstup pre Palatin a Forum Romanum je spoločný,ja som hneď zahol doľava na Palatin. Palatin je laicky povedané vrch s ruinami,záhradou a peknou vegetáciou a pár fontán. Na jeho konci je pekný výhľad na časť Ríma v pozadí s Vatikánskou kupolou. Palatin mi zabral zhruba 30 minút. Následne kontinuálny prechod na Forum Romanum, ktoré je plné ruin,pamiatok, kobiek a s pekným výhľadom na mesto ako aj časť Piazza Venezia. Mňa osobne Palatin a Forum Romanum príliš neoslovili tak som im aj venoval náležitú pozornoť, že obe som prešiel za cca. 1 hodinu. Po východe som zamieril na Piazza Venezia,ide o námestie s fontánami a palácom uprostred,dá sa pozrieť z ulice,nie je potrebné ísť dnu. Malé občerstvenie po ceste a smer Pantheon. Pantheon je bez vstupu ani sa nečaká dnu, aspoň ráno ako som tam bol ja,zabralo to cca. 30 minut. Od Pantheonu smer Piazza Navona,ktorou dominantou je fontána štyroch riek s obeliskom v strede. Odtiaľto som sa presunul sme na apartmán zmeniť oblečenie nakoľko bolo 25 stupňov a mal som ešte pred sebou v ten deň dosť. Z apartmánu som sa vybral na Španielske schody,ktoré už boli plné turistov. Z úplného vrchu schodov je pekný výhľad na námestie pred nimi. Hneď vedľa španielskych schodov je metro stanica ,ktorou som sa dostal neďaleko Anjelskeho hradu,ku ktorému mi trvala cca. 30 min cesta pešo. Musím uznať, že Anjelsky hrad na mňa pôsobil omnoho dominantnejšie ako Koloseum a to najmä z mosta pred ním. Pre hradom predávajú domáci rôzne hand made výrobky ako aj stánok s jedlom som našiel. Priamo od Anjelskeho hradu som sa presunul do Vatikánu. Z diaľky som už videl rad, ktorý bol na vstup do Baziliky sv. Petra (neabsolvoval som ho z dôvodu nedostatku času). Námestiu vo Vatikáne dominujú 2 totožné fontány, ktoré stoja určite za zhliadnutie inak úprimne ničím výnimočné pre mňa námestie. Po pravej strane Vatikánu sa dostanete priamo podľa tabúľ k Sixtínskej kaplne resp. vatikánskym múzeám. Vstup do nich som si rezervoval na 15:00 hodinu čo ma stálo 21€ ale po príchode som zistil, že to nebolo potrebné nakoľko som tam bol skôr a pustili ma bez problémov. Vatikánske múzeá sú spleť chodieb, schodov,miestnosí a na ich konci je Sixtínska kaplnka v ktorej je zakázané fotiť a je plná turistov. Múzeá som prebehol nakoľko ma tak nezaujali ale možno milovníkov histórie zaujmú. Po východe som zamieril na pravú taliansku zmrzlinu a smer metro stanica a na apartmán. V okolí Piazza Barberini je možnosť nákupov ako aj reštaurácií s talianskymi špecialitami. Zakončil som deň práve v jednej z nich na výbornej pizzi.

Deň druhý...

Zamieril som hneď ráno o 7:00 na metro stanicu na Piazza republica nakoľko stanica hneď vedľa apartmánu bola v rekonštrukcii akurát. O dve zastávky som vystúpil hneď pred Borgheskymi zahradami. Zhruba 30 minút chôdze a dostal som sa k vile a neďaleko od nej k jazeru, ktoré je azda na každej fotke z borgehsových záhrad. Po krátkej prechádzke opäť smer na metro a na stanicu Termini kde som prestúpil na druhú linku ale predtým ešte zastávka na Piazza di Poppolo, ktorá ničím neohúri ale je to blízko tak to stojí za zastávku. Metro zo stanice Termini ma vyložilo neďaleko Circo Massimo pozdĺž ktorého je cesta a je krásny pohľad na celý "cirkus". Práve tento chodníček ma doviedol k ústam pravdy, ktoré ale bohužiaľ otvárali až o 9:30 takže som sa k nim nedostal ale aspoň cez mreže sa dala spraviť fotka. Toto bola moja posledná zastávka. Tu som nasadol na autobus a smer Termini stanici odkial mi išiel už zabookovaný autobus spoločnosti Terravision priamo na letisko Ciampino. Nákup suvenírov, občerstvenie a sme letisko. Cesta trvala vzhľadom na veľkú premávku cca. 50 minút.

Odlet

Po príchode na letisko som absolvoval bezpečnostnú kontrolu a už len čakal na let, ktorý meškal 10 minút ale vo vzduchu sme to dobehli a v Bratislave pristáli načas. Po prílete krátky telefonát do spoločnosti kde som mal auto a smer domov.

Vo všeobecnosti hodnotím Rím ako krásne historické mesto plné pamiatok, kultúr a zaujímavostí. Ak niekto chce aby na neho doslova dýchala 2000 rokov stará história tak určite odporúčam návštevu tohto mesta. Ahojte pri ďaľšom článku :)